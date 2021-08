THW im Oberbergischen Kreis sucht dringend Nachwuchs

Martin Dörr fährt den blauen Radlader an den Sandhaufen und setzt die Schaufel an. Seine Kameraden legen währenddessen Sandsäcke auf einen Haufen. Gerade ist es eine Übung, aber hier in Gummersbach waren sie während des Hochwassers in sehr ähnlicher Weise im Einsatz: Sandsäcke füllen und auf LKW laden, damit diese dann in die überfluteten Gebiete gefahren werden können.

Ein Knochenjob. „ Es war gerade in dem Einsatz wieder deutlich merkbar, dass wir mit den paar Leuten, die wir waren, relativ schnell auch körperlich an die Grenzen gekommen sind “, sagt Dörr, „ auch die Sandsack-Befüllung hört sich nicht so großartig an, aber wenn man das mal sieben bis acht Stunden macht, ist man danach körperlich fertig. “

Alle Helfer engagieren sich ehrenamtlich

Martin Dörr arbeitet eigentlich als Werkstoffprüfer, er engagiert sich ehrenamtlich beim THW. Wie er den Radlader bedient, hat er in einem zehntägigen Lehrgang gelernt. Nebenan im Seminarraum des THW werden die ehrenamtlichen Helfer aus- und weitergebildet. Die Grundausbildung dauert mindestens ein halbes Jahr und wird mit einer Prüfung abgeschlossen.