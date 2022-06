Thomas Gottschalk stellt sich Fan-Fragen in Mönchengladbach

Als allererste, schon zwei Stunden vor Beginn, waren Tina und Lutz Schendel aus Bernkastel-Kues an der Mosel vor Ort. Ihr Ziel für den Abend: Ein Foto von Tina und "Tommy", das vor einigen Jahren in Baden-Baden aufgenommen wurde, soll signiert werden.

Tina Schendel erzählt, sie sei seit ihrer Kindheit der größte Gottschalk-Fan: „ Ich war neun Jahre alt, hab ihn das erste Mal gesehen und durfte für 'Wetten dass…' länger wach bleiben. Und dann war es um mich geschehen. “

Kein Wunder also, dass der Showmaster für die Beiden etwas Besonderes ist: " Wir haben noch ein Foto, das ist vor vielen Jahren in in Halle entstanden. Das hängt bei uns im Schlafzimmer neben unserem Hochzeitsfoto ", erzählt Lutz.

Fans fragen nach nachhaltigster Begegnung

Tina und Lutz Schendel konnten vor der Veranstaltung keine Unterschrift ergattern. Thomas Gottschalk kommt nämlich durch die Hintertüre in den Saal. Mit ungewohnt kurzen Haaren aber bekannt schrillem Outfit stellt er sich nach ein paar Seiten aus dem Buch den Fragen seiner Fans.

Wer ihn am meisten beeindruckt hat und welche Begegnung er am Nachhaltigsten fand, fragt zum Beispiel eine Zuschauerin. Und Gottschalk antwortet mit einer typischen "Tommy"-Anekdote: " Den Sean Connery fand ich toll. Paul McCartney stand irgendwann mal bei mir in der Dusche am Nachmittag bei 'Wetten, dass..?', den fand ich auch toll. "

Gottschalks "größter Fan" Tina bekommt doch noch Autogramm

Nach den Fragen gabs als Andenken noch ein buntes Hemd von einer Mönchengladbacher Textilfirma und natürlich signierte Exemplare seines Buchs.

Auch Tina Schendel hat sich den Weg durch die vielen Fans gebahnt und hat vor lauter Aufregung dabei die Blumenvase umgekippt. Aber: Ziel erreicht. Das Fotos ist signiert. Tina und Lutz sind zufrieden.

Über diese Thema berichten wir am 15.06.2022 ab 19:30 Uhr in der WDR Lokalzeit aus Düsseldorf.