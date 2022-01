Entführer Thomas Drach vor Kölner Landgericht – höchste Sicherheitsstufe

Die Landemarke auf dem Parkplatz der Kölner Staatsanwaltschaft ist deutlich zu sehen. Hier und auch in der direkten Umgebung dürfen für Monate keine PKW mehr abgestellt werden. Alles geräumt für den Angeklagten Thomas Drach, der in seinem Leben offenbar nicht vorhatte, mit ehrlicher Arbeit Geld zu verdienen.

Ein Sicherheitsgutachten, das nicht offiziell ist, gibt wohl vor, dass der Angeklagte unter Umständen von Komplizen befreit werden könnte. Deshalb soll er nicht wie fast alle anderen Angeklagten mit dem Bus aus der JVA gebracht werden, sondern mit einem Helikopter.

Thomas Drach knackte schon als Jugendlicher Autos

Thomas Drach ist laut Anklageschrift in Köln zur Welt gekommen. Aufgewachsen ist er in Erftstadt. Dort begann auch seine kriminelle Karriere. Als Jugendlicher knackte er Autos. Später kamen ein Überfall auf einen Supermarkt und auf eine Sparkassenfiliale in Köln-Weiden dazu.

Auf diesem Landeplatz wird der Hubschrauber mit Thomas Drach landen.

Beim Sparkassen-Überfall fuhr er mit seinem Bruder Lutz Drach und einem Ford Granada in die gesicherte Schaufensterscheibe der Filiale. Bewaffnet mit Schrotflinten, erbeuteten sie 36.000 Mark. Kurz darauf die Festnahmen. Die Brüder wurden zu siebeneinhalb (Thomas) und zehn Jahren (Lutz) verurteilt.

Millionenbeute durch Reemtsma-Entführung

In den 90er Jahren sorgte die Entführung des Tabak-Erben Jan Philipp Reemtsma für Aufsehen. 33 Tage hielten Drach und seine Komplizen Reemtsma gefangen. Bei einer Geldübergabe ohne Wissen der Polizei erbeuteten sie mutmaßlich 30 Millionen Mark. Drach ging daraufhin nach Köln und lebte etwa vier Wochen in einer Pension in Kalk. Dann flüchtete er nach Südamerika. Dort lebte er offenbar auf großem Fuß, wurde aber in Buenos Aires festgenommen, nach Hamburg gebracht und dort verurteilt.