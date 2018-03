Theatermacherinnen fordern Chancengleichheit

350 Theatermacherinnen aus ganz Deutschland sind am Sonntag (11.03.2018) bei der Konferenz "Burning Issues" bei den Kammerspielen in Bonn-Bad Godesberg zusammengekommen. Sie wollen über die ungleichen Chancen für Frauen in der Theater-Branche diskutieren.

Initiiert wurde die Konferenz von der Schauspielerin Lisa Jopt und der Bonner Schauspiel-Direktorin Nicola Bramkamp. Aus ihrer Sicht ist es angesichts der enormen Ungleichheit an der Zeit, dass sich die Frauen in der Theater-Branche stärker vernetzen, um sich für ihre Anliegen einzusetzen.

Finstere Bestandsaufnahme der Theaterbranche

Nicola Bramkamp machte in ihrer Eröffnungsrede eine finstere Bestandsaufnahme ihrer Zunft: Deutschland sei europäisches Schlusslicht bei der gleichen Bezahlung von Männern und Frauen im Kulturbereich. Sie habe das kurz nach ihrem Amtsantritt in Bonn sofort abgeschafft, aber auch die Konsequenzen tragen müssen. Eine Stelle weniger habe sie gehabt, denn mehr Geld gab es nicht.

Die Theatermacher schrieben sich immer Gesellschaftskritik auf die Fahne, konstatierte Bramkamp, doch teilweise arbeite sie in Strukturen, die altmodischer, hierarchischer und patriarchalischer kaum sein könnten.

Als sie sich vor der Leitung des Bonner Schauspiels um eine andere Führungsposition beworben habe, sei sie gefragt worden, ob sie noch ein zweites Kind wolle. Auf die Frage "Wieso?" bekam Bramkamp zu hören, der Job sei als Schwangere mit einem Kind kaum zu schaffen. Den Job bekam sie nicht, aber ein zweites Kind und die Leitung des Bonner Schauspiels.

Nur Frauen durften kommen

Zur Konferenz waren nur Frauen zugelassen. Sie wollten ohne Männer diskutieren, denn, so Bramkamp, Frauen würden dann anders reden. Die Konferenz richte sich aber nicht gegen Männer. Es sei jetzt aber an der Zeit , sich untereinander zu organisieren und stärker für ihre Forderungen zu kämpfen.

Einer Studie der Bundeskulturbeauftragten zufolge stammen rund 70 Prozent der Inszenierungen von Männern. Nur 20 Prozent der Intendantenstellen sind von Frauen besetzt. Bramkamp rief die Theatermacherinnen dazu auf, sich mehr um diese Leitungspositionen zu bewerben.