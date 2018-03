Aldenhoven: Teststrecke für autonomes Fahren

In Aldenhoven wird ab Dienstag (27.03.2018) ein neues Testgelände für autonomes Fahren gebaut. Damit wollen Forscher der RWTH untersuchen, wie sicher selbstfahrende Autos in der Innenstadt sind.

Tests starten Ende des Jahres

Dazu entstehen am Autotestzentrum in Aldenhoven Kreuzungen, Parkanlagen, Haltestellen und Zebrastreifen. Damit können die Forscher realistische Verkehrssituationen in Städten simulieren.

Da autonom fahrende Autos ständig mit dem Internet verbunden sein müssen, werden auch Attrappen von Häuserfronten errichtet. So können die Wissenschaftler testen, ob Häuser Mobilfunk-Signale abschirmen und die Bordcomputer der Fahrzeuge dadurch durcheinander bringen können.

Ende des Jahres sollen die ersten Tests in Aldenhoven beginnen.