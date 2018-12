Terrorwarnung für Flughäfen: Durchsuchungen im Raum Aachen

Sohn des Verdächtigen erkannt

Die Ausspähaktion am Flughafen Stuttgart war auf einem Überwachungsvideo zu sehen. Bei der Auswertung des Videos soll einem Beamten der NRW -Polizei ein Sohn des Aachener Salafisten aufgefallen sein.

Die Polizei durchsuchte das Haus in Aachen

Den Sicherheitsbehörden liegen dem Vernehmen nach auch Chat-Protokolle von Kommunikation vor, an der die Verdächtigen beteiligt waren.

Keine Hinweise auf konkrete Bedrohung