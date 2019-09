In der Aachener Innenstadt gilt bald Tempo 30. Das hat der Stadtrat am Mittwochabend (18.09.2019) mit großer Mehrheit beschlossen. Mit dieser Maßnahme will die Stadt die Luft verbessern.

Tempolimit soll bald gelten

Die Geschwindigkeitsbegrenzung soll für den ganzen Alleenring gelten und für alle Straßen, die innerhalb dieses Ringes liegen. Noch in diesem Jahr soll der Beschluss umgesetzt werden. Die Stadt will auf diese Weise die Luftverschmutzung in Aachen senken und Dieselfahrverbote verhindern. Diese drohen, wenn sich die Messwerte bis zum 1. Januar 2020 nicht verbessern.

Paket zur Luftreinhaltung

Der Stadtrat hat weitere Sofortmaßnahmen beschlossen: So wird unter anderem die Ampelschaltung am Hansemannplatz verbessert. Auf dem Adalbertsteinweg soll eine Umwelttrasse eingerichtet werden, außerdem wird dort schadstoffminderndem Belag eingebaut.

Zudem soll die Aachener Stadtverwaltung prüfen, ob weitere Geschwindigkeitsreduzierungen nötig sind, um die Luftqualität zu verbessern und ob eine intelligente Ampelschaltung zu einem besseren Verkehrsfluss führen könnte.