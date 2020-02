Der kleine Roboter vertritt praktisch die langzeiterkrankten Schüler am Inda-Gymnasium. Der "AV1" steht dabei einfach auf dem Schultisch, während das fehlende Kind zu Hause oder im Krankenhaus auf einem Tablet dem Unterricht folgen kann. Der Roboter verleiht dem kranken Schüler sozusagen Ohren und Augen im Klassenzimmer.

Teilnahme freiwillig

Der Kopf des kleinen Geräts lässt sich dabei über eine App aus der Ferne komplett im Kreis drehen. Über einen Lautsprecher sind sogar Wortmeldungen denkbar. Die Teilnahme ist während einer monatelangen Krankheitsphase dabei völlig freiwillig und wird nicht benotet.

Erster Schul-Avatar in NRW

Das Inda-Gymnasium in Aachen-Kornelimünster ist die erste Schule in ganz Nordrhein-Westfalen, die einen Telepräsenzroboter angeschafft hat. Insgesamt gibt es mittlerweile 26 solcher Avatare in Deutschland. Die meisten davon sind aber an Kinderkliniken im Einsatz.

Finanziert durch Spenden und Fördermittel

Der Telepräsenzroboter kostet 3.700 Euro und wurde am Inda-Gymnasium durch Spenden und Fördermittel finanziert. Außerdem muß die Schule 80 Euro monatlich für Wartungskosten bezahlen. Der "AV1" kommt aus Norwegen, wo er bereits öfters für langzeiterkrankte Kinder eingesetzt wird. In Norwegen sind es meist die Gemeinden, die die kleinen Roboter anschaffen und dann bei Bedarf an die Schulen verleihen.

Strenge Regeln für Schulroboter

Bisher wird der Telepräsenzroboter am Inda-Gymnasium von Schüler, Eltern und Lehrern gut akzeptiert. Damit die geschützte Umgebung des Klassenzimmers erhalten bleibt, gelten strenge Datenschutzrichtlinien. So sind beispielsweise Screenshots oder Aufzeichnungen verboten. Sobald jemand dieses versuchen würde, schaltet sich der "AV1" automatisch ab.

Soziale Teilhabe am Schulleben

Neben der Wissensvermittlung war dem Inda-Gymnasium der soziale Aspekt beim Einsatz der Telepräsenzroboter wichtig. Schüler, die sehr lange nicht zur zur Schule gehen können, verlieren den Kontakt zu ihren Mitschülern. Durch den Roboter können die erkrankten Kinder trotzdem Teil der Klassengemeinschaft sein. Außerdem kann der "AV1" auch bei Partys oder Exkursionen mitgenommen werden. Das geht allerdings nur, solange der kleine Roboter über stabiles W-Lan verfügt.

Stand: 03.02.2020, 15:11