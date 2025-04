Dazu gehören zum Beispiel Telemedizin, künstliche Intelligenz oder eine funktionierende elektronische Gesundheitskarte. Von Vorteil: Der Kreis Düren kooperiert schon jetzt mit der Uniklinik Aachen und ihrem Innovationszentrum für Digitale Medizin.

Aufbau eines digitalen Versorgungsnetzwerks

Geplant ist ein regionales Versorgungsnetzwerk, in dem Haus- und Fachärzte sowie Krankenhäuser digital miteinander verbunden sind. So können Patienten schnell und kompetent behandelt werden. In der Startphase soll die telemedizinische Versorgung in den Bereichen Dermatologie, Neurologie und Kardiologie erfolgen.

In diesen Fachgebieten gebe es wenig Behandler mit langen Wartezeiten und weiten Wegen, heißt es in der Beschreibung des Modellprojekts "digital health innovation #zukunftsrevier".

Bessere Startchancen für junge Gesundheitsunternehmen

Zugleich sollen junge Unternehmen mit neuen Ideen zur digitalen Gesundheitsversorgung bestmöglich unterstützt werden. Sie haben es schwerer als Start-ups in anderen Branchen. Viele von ihnen scheitern schon in den ersten drei Jahren, so der Region Aachen Zweckverband. Ein Grund dafür seien die strengen Zulassungsverfahren für Medizinprodukte und digitale Gesundheitsanwendungen.

Im Kreis Düren könnten Unternehmen bedarfsorientiert Innovationen entwickeln und ein direktes Feedback erhalten. Anpassungen wären schnell möglich.

Bundesweite Vorbildfunktion

Das Ende der Braunkohle ist besiegelt. Neue Zukunftschancen sehen die Projektpartner in der Gesundheitsbranche: " Das Rheinische Revier wird Treiber und Entwickler zukunftsfähiger medizinischer Versorgung mit landes- und bundesweiter Vorbildfunktion. Die Region wird zum Zellkern digitaler medizinischer Innovationen und gewinnt als Wirtschaftsstandort sowohl für Arbeitgeber als auch für Arbeitnehmer an Bedeutung. "

Der Kreis Düren soll dabei als Blaupause für weitere Kommunen in NRW und in Deutschland dienen.

Unsere Quelle: