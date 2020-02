Kurz vor der geplanten Fusion von T-Mobile US und Sprint hat die Telekom bessere Konditionen ausgehandelt. In der Nacht auf Freitag (21.02.2020) teilte der Bonner Konzern mit, dass sein Anteil an dem neuen Unternehmen größer ausfallen wird, als ursprünglich vereinbart. Der kleinere Konkurrent Sprint hatte zuletzt deutlich an Börsenwert eingebüßt.

Telekom bekommt nach Fusion 43 Prozent von neuem Unternehmen

Wenn die beiden Mobilfunkanbieter T-Mobile US und Sprint zu einem Unternehmen fusionieren, wird der Anteil des Bonner Telekom-Konzerns bei 43 Prozent liegen - ein Prozentpunkt mehr, als vereinbart.

Der japanische Sprint-Mehrheitseigner Softbank bekommt nur noch 24 Prozent, der Rest geht an freie Aktionäre. T-Mobile-Chef John Legere hatte bereits Nachverhandlungen ins Spiel gebracht.

Fusion zum 1. April 2020

Mit der neuen Aufteilung befreien sich die beiden Unternehmen aus einer Zwickmühle: Sprint ist an der Börse immer weniger wert, aber den komplizierten Deal komplett neu zu verhandeln, hätte viel Zeit gekostet. Unter anderem hätten die Aktionäre erneut grünes Licht geben müssen.