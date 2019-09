Kunden der Deutschen Telekom können ab sofort in fünf Großstädten den schnellen Mobilfunkstandard 5G nutzen - unter anderem in Köln und Bonn. Das teilte die Telekom am Donnerstag (05.09.2019) mit. Die anderen Städte sind Berlin, München und Darmstadt.

Dem Unternehmen zufolge funken derzeit knapp 130 Antennen mit einem Gigabit pro Sekunde, bis Jahresende sollen es 300 sein. Voraussetzung für die Nutzung ist ein 5G -fähiges Handy.

Vodafone mit bereits 150 5G-Antennen