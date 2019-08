Mehr Umsatz, mehr Gewinn: Die Telekom hat am Donnerstag (08.08.2019) ihre Halbjahreszahlen präsentiert. Vor allem in den USA liefen die Geschäfte für den Bonner Konzern gut: Auf T-Mobile US entfallen fast die Hälfte des Konzernumsatzes.

Auch in der Heimat mehr Kunden

Auch das Geschäft im Heimatmarkt Deutschland legte zu, aber längst nicht so stark. Die Kundenzahlen beim Mobilfunk steigen, dagegen kündigen immer mehr ihren Festnetzanschluss.

Die Schulden des Bonner Konzerns sind weiter gewachsen und liegen mittlerweile bei 75 Milliarden Euro. Und die fast 2,2 Milliarden Euro, für die die Telekom die schnellen 5G-Frequenzen ersteigert hat, sind noch gar nicht verbucht.

Trotzdem sieht Telekom-Chef Tim Höttges sein Unternehmen auf Kurs. Für das laufende Jahr bestätigt er die Prognosen und erwartet steigende Umsätze.