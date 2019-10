Telekom überträgt Fußball-EM 2024

Die Fußball-EM 2024 wird in Deutschland von der Telekom übertragen. Das Bonner Unternehmen sicherte sich die Rechte für das Heim-Turnier in knapp fünf Jahren, wie am Mittwoch (23.10.2019) in München bekanntgegeben wurde.

Damit erhielten ARD und ZDF erstmals nicht mehr den Zuschlag für die TV -Rechte für das Turnier. Sie haben aber ebenso wie private Fernsehsender die Chance, von der Telekom Unter-Lizenzen zu kaufen und damit doch noch Livebilder von dem Turnier in Deutschland zu zeigen.

Der ARD-Vorsitzende Ulrich Wilhelm zeigte sich verhandlungsbereit. "Wir sind weiterhin bereit, zu wirtschaftlich und programmlich akzeptablen Bedingungen Übertragungsrechte am Turnier zu erwerben, um der EM 2024 ihrer gesellschaftlichen Bedeutung entsprechend die größtmögliche Verbreitung in Deutschland zu geben", erklärte er.

Spiele im Fernsehen und im Livestream

Die Vereinbarung über die Medienrechte mit der Europäischen Fußball-Union UEFA beinhaltet die exklusiven Verwertungsrechte für alle 51 Spiele. Alle Spiele der deutschen Fußball-Nationalmannschaft sowie weitere EM-Begegnungen werden jedoch frei empfangbar sein, wie es hieß. Das gilt u.a. für die Halbfinalspiele und das Finale.

Die Partien 2024 werden über auf die TV- und Internet-Streamingplattformen der Telekom übertragen.

Stand: 23.10.2019, 14:38