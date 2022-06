Kunstmesse TEFAF beginnt in Maastricht

Private Kunstkenner und -sammler aus der ganzen Welt, aber auch viele Museen, sind in diesen Tagen in Maastricht vertreten. Die sonst eher kargen Messehallen sind für die Messe eigens edel gestaltet und mit frischen Blumen dekoriert. Schon im Eingangsbereich ist ein Original-Gemälde von Vincent van Gogh zu sehen. Wer hier kaufen möchte, hat in der Regel keine Geldprobleme. Manche Besucher kommen mit dem Privatjet eingeflogen.

Werke für Millionen

Mehr als 240 Aussteller aus aller Welt präsentieren ihre Gemälde, Skulpturen, Antiquitäten und Schmuckstücke. Angeboten wird zum Beispiel ein Bild des deutschen Malers Erich Heckel aus dem Jahr 1910 für 4,5 Millionen Euro. Eine sogenannte Fratzenkanne wird auf der diesjährigen TEFAF als kleine Sensation gehandelt. Sie wird dem Gesamtwerk von Nikolaus Pfaff zugeschrieben, einem der Großmeister am Prager Hof. Begehrt sind dieses Jahr auch die Juwelen zweier neuer Aussteller aus New York.

Kunst als Kapitalanlage gefragt

Auf der TEFAF 2022 werden viele Stücke und Werke angeboten, die in Millionenhöhe gehandelt werden. Bei steigender Inflationsrate und relativ niedrigem Zinsniveau wird gerne in Sachwerte investiert. Dazu gehöre eben auch Kunst, sagt der Messeveranstalter. Die TEFAF ist ab Samstagmittag (25. Juni 2022) für alle Besucher geöffnet und geht bis Donnerstag (30. Juni 2022). Sie feiert dieses Jahr ein kleines Jubiläum - die Kunstausstellung ist zum 35. Mal in Maastricht.