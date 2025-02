Es lief komplett an der Genehmigungsbehörde vorbei. Der Kreis Mettmann teilt dem WDR mit, dass der Fahrer, der im vergangenen August Passanten in Köln und Essen angefahren und schwer verletzt hatte, nicht am Steuer eines Taxis hätte sitzen dürfen. Es habe " keine Erlaubnis" gegeben.

Der Mann sei von einem Taxiunternehmen im Kreis Mettmann angestellt worden, ohne dass sich der Unternehmer vergewissert hätte, dass der Fahrer über einen notwendigen Personenbeförderungsschein verfügte.

Ordnungswidrigkeitsverfahren läuft

Nach dem Vorfall im August 2024 habe der Kreis Mettmann darauf reagiert und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren in Gang gesetzt, sagt eine Sprecherin des Kreises. Wie hoch das Bußgeld ausfälle, sei noch unklar, weil das Verfahren noch laufe. Der Bußgeldrahmen reicht nach Angaben des Kreises bis zu 2000 Euro.

Fahrer ohne gültige Erlaubnis

Der Fahrer hatte im August vergangenen Jahres bei dem Unternehmer im Kreis Mettmann mit der Arbeit begonnen. Zu einem Zeitpunkt, in dem der Chef des Unternehmens in Urlaub war, sagt die Sprecherin des Kreises. Einen Vertrag mit dem späteren Amok-Fahrer habe es zu diesem Zeitpunkt noch nicht gegeben.

Auf die Frage, ob aufgrund des Vorfalls der Kreis Mettmann die Taxiunternehmen auf illegal angestellte Fahrerinnen und Fahrer kontrolliere, sagte die Sprecherin, dass die Unternehmen dafür verantwortlich seien, dass die Fahrerinnen und Fahrer eine gültige Erlaubnis vorweisen können.

Urteil bereits 2022

Der Taxifahrer war vor den Vorfällen in Essen und Köln bereits wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Nötigung vom Amtsgericht in Velbert zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Im Jahr 2019 fuhr er viel zu schnell durch die Fußgängerzone von Velbert – Passanten konnten nur durch ein Ausweichen einen Zusammenprall verhindern.