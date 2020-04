Viele Unternehmen, Klein-Selbständige und Privatpersonen rund um Köln leiden extrem unter der Coronakrise. Vielen brechen die Einnahmen weg, Läden sind geschlossen, Kundschaft bleibt aus. Auch im Taxi- und Mietwagengewerbe sieht es düster aus. Hinzu kommt: Die Fahrer können sich kaum schützen, fahren müssen sie dennoch, wenn sie überhaupt noch Kundschaft haben.

Einige Menschen sind auf die Fahrten angewiesen

Aram Bloedorn arbeitet als Taxifahrer in Köln. Manchmal bringt er einen Fahrgast zu einem Termin, das ist einer der wenigen Aufträge, die noch bleiben. 80 Prozent der Fahrten sind weggebrochen, was bleibt, sind Fahrten mit Geh- oder Sehbehinderten und mit Risikopatienten. "Zu einem großen Teil sind es Krankenfahrten, will heißen: Dialyse-Patienten oder Leute, die zur Chemo fahren", erzählt Bloedorn. "Wobei hinzukommt: Die haben selber auch ein großes Risiko. Jemand, der eine Chemotherapie bekommt, hat nicht so ein tolles Immunsystem. Also sitzen dann zwei Leute, die Angst haben, in einem kleinen Auto und 1,50 Meter Abstand ist nicht immer so drin. Ansonsten trage ich Handschuhe und hoffe auf den lieben Gott.“ Viele Taxifahrer haben wie Bloedorn große Sorge, zu erkranken.