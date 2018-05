Gericht verhandelt über Tattoos bei Polizisten

Der Streit um die Unterarm-Tätowierung eines Polizei-Anwärters aus Mülheim geht am Dienstag (08.05.2018) in eine weitere Runde. Das Land hatte den Mann wegen einer Löwenkopf-Tätowierung zunächst nicht zur Ausbildung zugelassen. Dagegen hatte der 25-Jährige sich bereits vor dem Düsseldorfer Verwaltungsgericht in einem sogenannten Eilverfahren erfolgreich zur Wehr gesetzt.

Ausbildung erfolgreich abgeschlossen

Jetzt beginnt das Hauptverfahren. Trotz inzwischen erfolgreich absolvierter Ausbildung hat das Land NRW den 25-Jährigen nur unter Vorbehalt in das Beamten-Verhältnis übernommen: Sollte das Land im Hauptverfahren doch noch Recht bekommen, droht dem Mülheimer die Entlassung.

Richter hatten Zweifel an Einstellungspraxis

Beeinträchtigt ein Tattoo die Autorität eines Polizisten?

Zur Begründung heißt es, die vor allem im Sommer sichtbare Tätowierung mit einer Größe von 20 mal 14 Zentimetern beeinträchtige die Autorität von Polizisten. Daran hatten die Düsseldorfer Richter allerdings schon im Eilverfahren erhebliche Zweifel. Sie hielten diese Praxis für rechtswidrig. Die Zunahme von Tätowierungen gerade an den Armen deute auf einen gesellschaftlichen Wandel hin.