Lebenslange Haft für Bonner Tattoo-Killer

Wegen Mordes und Totschlag muss ein 47-jähriger Bonner lebenslang ins Gefängnis. Das Bonner Landgericht sah es in seinem Urteil am Freitag Nachmittag (08.12.17) als erwiesen an, dass der Angeklagte seine Lebensgefährtin und deren 11-jährigen Sohn im September vergangenen Jahres getötet hat.

Mord an wehrlosem Kind

Das Urteil ist für den Angeklagten, der in der Boulevardpresse als Tattoo-Killer bezeichnet wurde, niederschmetternd. Er hatte zwar gestanden wegen seiner Spielsucht 15.000 Euro aus dem Kinderzimmer des 11-Jährigen entwendet zu haben. Den Totschlag an seiner Lebensgefährtin und den Mord an dem wehrlosen Kind aber stritt er bis zuletzt ab. Das Gericht sah die Taten als erwiesen an und sah ebenso wie der Staatsanwalt besondere Grausamkeit und Kaltblütigkeit beim Vorgehen des Angeklagten.