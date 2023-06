"Tattoo Flash" im Kunstmuseum Bonn

Mitten in einem großen Ausstellungsraum im Kunstmuseum Bonn stehen zwei Liegen, an denen die Tätowier-Künstler arbeiten. Konzentriert stechen sie Motive wie Wolfskopf oder Adler auf Schienbeine oder Oberarme von Museumsbesuchern, die das möchten.

An den Wänden ringsum sind klassische Tattoo-Designs zu vier Themenbereichen zu sehen: zum Beispiel betende Hände bei den christlichen Motiven, Schiff und Schwert bei den so genannten "Urban Tattoos", Drachen beim "Japanese Style" und Tribals und Einhörner an der Wand mit den Tattoos der 90er.

Traditionelle Tattoos mit Geschichte

Beim "Tattoo Flash" im Bonner Kunstmuseum geht es um so genannte "Western Traditional"-Motive: " Das sind traditionelle Tattoos der westlichen Welt ", erklärt Kunsthistorikerin Manuela Sinning. Sie hat die ungewöhnliche Ausstellung mit den Tattoo-Künstlern "Patrick Electric" und "Trash Tristan" auf die Beine gestellt.

Ihr Ziel ist, Tattoos in die Kunstgeschichte zu bringen. Denn viele klassische Motive haben einen historischen Hintergrund: Schiffe und Spielkarten zum Beispiel, die in den großen Hafenstädten Anfang des 20. Jahrhunderts unter Seeleuten populär wurden.

Heiß begehrte Spontan-Entscheidungen

So "old school" die Motive beim "Tattoo Flash" in Bonn auch sind: Sie waren am ersten Tag des Projekts heiß begehrt. Schon früh morgens standen Tattoo-Fans vor dem Kunstmuseum, um sich dort spontan ein Motiv auszusuchen und vor Ort stechen zu lassen. Die Liste mit den Terminen für den Tag war schnell voll.

Künstler "Trash Tristan" bei der Arbeit

Mathias aus Köln hat der Andrang überrascht: " Das hatte fast schon Rockkonzert-Atmosphäre, wo man früh da sein muss, um in der ersten Reihe zu stehen ", erzählt er. Eigentlich hatte er kein weiteres Tattoo heute geplant und wollte nur die Ausstellung besuchen, weil es cool sei, dass Tattoos im Museum zu sehen sind. Dann hat er sich aber doch schnell für einen Termin eingeschrieben und lässt sich von "Trash Tristan" das Seefahrermotiv "Sailor’s Grave" auf den Unterschenkel tätowieren – ein Emblem mit Schiffsmasten, Tauen und Steuerrad. " Meine Mutter kommt aus einer Hafenstadt in Polen ", begründet er seine spontane Entscheidung für das Motiv.

Nächste Chance für Tattoo -Fans am Samstag

Viele der Besucherinnen und Besucher, die sich im Museum tätowieren lassen, haben bereits Tattoos und kennen auch die Künstler vor Ort. " Es ist viel Stammkundschaft hier ", weiß Tattoo-Künstler "Patrick Electric", der auf Social Media auf das Projekt aufmerksam gemacht hat.

Das gehört zur Reihe "Zwischenspiele" im Kunstmuseum, für die sich Bonnerinnen und Bonner bewerben konnten. Von über 60 Bewerbungen haben es fünf Projekte ins Museum geschafft. Tattoo Flash" ist das erste und noch bis Samstag zu sehen und zu erleben. Dann gibt es auch noch einmal die Chance auf einen kostenlosen Tattoo-Klassiker gewissermaßen "to go" auf die Haut.

Über dieses Thema berichten wir auch am 07.06.2023 in der WDR Lokalzeit aus Bonn.