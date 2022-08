Kölner Tatort-Ermittler: 25 Jahre im Einsatz

Seit 25 Jahren sind sie gemeinsam auf Verbrecher-Jagd. "Ich bin immer noch erstaunt über das Echo, das es von außen gibt" , sagt Dietmar Bär. Und er freue sich darüber, dass das Publikum mit ihnen zusammen älter geworden sei.

Als sie 1997 den Job übernommen haben, war das nicht abzusehen. „Willkommen in Köln“ hieß die erste Kölner Folge und spielte in der Drogenszene.

Klaus J. Behrendt meint heute: "Keiner von uns hat damit gerechnet, dass wir so weit kommen." Mit ein paar Jahren hatten die Darsteller schon gerechnet, doch jetzt drehen sie bereits die 88. Folge - "Pyramide" wird sie heißen, auf einem Gelände in Köln Ehrenfeld. Für Dietmar Bär ist das ein Heimspiel, denn er lebt – neben Berlin - auch in Köln. Er mag "die Stadt am Rhein, die Stadt mit Menschen, die große und gute Gefühle haben" , sagt Bär.

Dennoch wird auch hier im Tatort gemordet. Daran hat sich in den 25 Jahren nichts geändert. Ganz so wie früher ist es aber nicht. "Die Geschichten haben sich verändert, es wird schneller erzählt. Rasanter und genauer und mit einer viel, viel höheren Bildschärfe", meint Klaus J. Behrendt.

Drehset Tatort aus Köln

Jede neue Folge hat neue Herausforderungen. Man müsse sich jedes Mal auf neue Dreh-Teams, Kollegen und neue Geschichten einstellen. Aber das sei das Schöne an dem Beruf, so die Kommissare, so bleibe er spannend.