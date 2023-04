Dürener Schimmelhochhaus: Task Force inspiziert Wohnungen

In mehreren Teams wurden alle sechzig Wohnungen heute Vormittag inspiziert. Mit dabei: Jugendamt, Gesundheitsamt und Sozialamt. In mehreren der maroden Wohnungen haben die Mitarbeiter nicht nur Schimmel, sondern auch Kakerlaken gefunden. Trotzdem - so eine Sprecherin - seien die Zustände nicht so schlimm, dass die Bewohner sofort woanders untergebracht werden müssten. Es bestehe keine unmittelbare Lebensgefahr.

Eigentümer bisher nicht reagiert

Der Eigentümer - die MASSTO Verwaltungs GmbH mit Sitz in Düsseldorf - wird jetzt aufgefordert, die Schäden schnellstmöglich zu beheben. Der Eigentümer soll von den Zuständen schon zwölf Monate wissen und bislang nichts unternommen haben.