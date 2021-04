Viele Projekte in der Tanzstation Barmer Bahnhof

Die Initiatoren wissen, wie´s geht

Nach und nach wollen die beiden Tänzer Thusnelda Mercy und Pascal Merighi im Bahnhofsgebäude einen Ort schaffen, in dem Akteure aus der nationalen wie internationalen Tanzszene ihre Projekte entwickeln können. Den früheren Mitgliedern des Tanztheaters Wuppertal Pina Bausch geht es dabei vor allem um spartenübergreifende Ideen. Projekte, die den Tanz mit Musik, Literatur oder Architektur zusammenbringen.

Video- Parcour in der Stadt

Als ein erstes Projekt haben 15 Tänzerinnen und Tänzer aus Wuppertal in der Tanzstation kurze Solo-Improvisationen gedreht: "Soli Cuts" . Zusammengesetzt soll aus diesen Videos ein Tanzfilm werden. Außerdem ist geplant, am zweiten Mai-Wochenende die kurzen Filme als Video-Parcour an verschiedenen Orten in der Stadt zu projizieren.

Neuer Ort für Ideen

Ein Saal, in dem es sich (nicht nur) tanzen lässt

Auf etwa 100 Quadratmetern bietet die Tanzstation in einem großen ehemaligen Tanzsaal eine professionelle Ausstattung, um Ideen zu entwickeln, zu proben oder ein Video zu produzieren. Es stehen zum Beispiel alle technischen Mittel zur Verfügung, um von dort aus ein Training oder einen Workshop zu streamen.

Call for Residency

In einer dreiwöchigen Arbeitsphase haben bereits vier Tänzer und Tänzerinnen ein erstes Projekt in der Tanzstation entwickelt, in der Reihe "Residenz Plus" . Außerdem gab es bereits eine erste Ausgabe der so genannten "Bahnhofsgespräche" , die regelmäßig stattfinden sollen. Gefördert wird die Tanzstation durch das Hilfsprogramm "Neustart Kultur" der Bundesregierung.

Stand: 29.04.2021, 13:59