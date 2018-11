Duisburg will Roma besser integrieren

Die Stadt Duisburg will Angehörige der ethnischen Minderheit Roma besser integrieren. Seitdem Rumänien und Bulgarien in der EU sind, sind viele tausend Roma nach Duisburg gekommen. Am Mittwochnachmittag (21.11.2018) beschäftigt sich eine Fachtagung mit dem Thema.

Schwieriges Umfeld

Jung, kinderreich und arm. So lässt sich die Situation vieler Roma-Familien in Duisburg beschreiben. Sie leben oft in heruntergekommenen Wohnungen in sogenannten Brennpunkten wie Marxloh oder Hochfeld. Jobs finden viele von ihnen nur schwer.

Tagung soll Ideen liefern

Auf der Fachtagung heute wollen Experten Ideen sammeln, wie die Betroffenen besser integriert werden können. Dabei sollen auch Video-Statements mit Aussagen junger Roma gezeigt werden. Sie sind vergangene Woche auf einer Jugendkonferenz in Duisburg entstanden.