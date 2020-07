Garzweiler II: Protest gegen Abriss der Landstraße L277

Am frühen Mittwochmorgen (22.07.2020) geht der Protest gegen den Abriss der Landstraße L277 bei Erkelenz weiter. Mehrere Bündnisse hatten dazu aufgerufen, die Arbeiten mit Sitzblockaden zu stören. Die Polizei ist mit einer Hundertschaft im Einsatz.

"Kohle erSetzen!" organisiert Aktionen

Etwa 60 Personen blockieren zur Stunde die Landstraße. Organisiert wurden die Aktionen hauptsächlich von der Klima-Kampagne "Kohle erSetzen!" und vom Jungen Netzwerk für Politische Aktionen. In einer gemeinsamen Erklärung heißt es: "In einem rasanten Tempo reißt RWE den letzten Schutzwall vor den sechs bedrohten Dörfern am Tagebau Garzweiler II ab." Damit entfache der Energie-Konzern den "nächsten heißen Konflikt nach dem Hambacher Wald".

Ermittlungen wegen Hausfriedensbruch

Am Dienstag (21.07.2020) hatte die Polizei nach eigenen Angaben fünf Aktivisten in Gewahrsam genommen. Gegen sieben Beteiligte werde wegen des Verdachts des Hausfriedensbruchs ermittelt, so die Polizei. Am Dienstagmorgen hatten zwei kleine Gruppen protestiert. Die erste Gruppe habe die Fahrbahn der L277 bei Lützerath blockiert. Ein Teil davon soll sich aneinandergekettet haben.

Nachdem die Aktivisten die Straße trotz Aufforderung nicht verließen, habe die Polizei die Vorrichtungen gelöst. Gegen alle sieben Personen werde wegen des Verdachts des Hausfriedensbruchs ermittelt. Vier von ihnen kamen zur Feststellung der Identität in Polizeigewahrsam.