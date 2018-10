Die Proteste für und gegen den Braunkohle-Tagebau werden in der kommenden Woche wohl zunehmen. Zeitgleich zum Besuch der Berliner Kohlekommission im Rheinischen Revier am Mittwoch wollen bis zu 10.000 Mitarbeiter von RWE in Bergheim für den Erhalt ihrer Arbeitsplätze demonstrieren. Am darauf folgenden Wochenende planen Klimaaktivisten eine Blockade des Tagebaus Hambach.

Stand: 21.10.2018, 14:42