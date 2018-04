" Wir sind Menschen wie andere auch "

Kloster der Waldbreitbacher Franzsikanerinnen

Wenn es um das Ordensleben innerhalb eines Klosters geht, dann ist das für viele Menschen ein Buch mit sieben Siegeln. Menschen haben eine bestimmte Vorstellung vom Leben hinter den Mauern, aber mit der Realität habe das oft nicht viel zu tun, schmunzelt Schwester Edith-Maria, die Generaloberin der Waldbreitbacher Franziskanerinnen. Da werde viel mystifiziert.

"Ich glaube, alles das, was so ein Stück geheimnisvoll ist, wo man nicht reinschaut, weckt Interesse. Aber: Wir sind Menschen wie andere auch. Kommt und schaut es euch an. Wir möchten natürlich auch mitteilen, warum wir uns für ein gemeinschaftliches Leben in einem geistlichen Kontext entscheiden und was uns daran glücklich macht."

Mönche wohnen zusammen mit Flüchtlingen

Jesuiten in Essen beispielsweise sprechen über ihr Leben in einer Wohngemeinschaft mit Flüchtlingen. Andere öffnen mit der klösterlichen Klausur Bereiche ihres täglichen Lebens, in die Außenstehende normalerweise nicht kommen.

Jedes Kloster hat sein eigenes Programm

Die Franziskanerinnen öffnen sowohl ein kleineres Haus in Bonn als auch ihr großes Kloster im rheinland-pfälzischen Waldbreitbach. Dort bekommen die Besucher sogar einen eigenen Pilgerpass. Denn für die Reise der Besucher durch die Klosterwelt haben sich die Schwestern einen kleinen Pilgerpfad ausgedacht.

Missionshaus der Steyler Missionaren aus St. Augustin

Auch bei den Steyler Missionaren in Sankt Augustin gibt es Diskussionsrunden und Informationsveranstaltungen zu der Missionsarbeit in Togo, China und Indonesien. Um der Veranstaltung nicht die Süße zu nehmen, locken sie mit duftenden Waffeln, Kinderschminken und Kinderspielen aus aller Welt.

Informationen und eine interaktive Karte mit allen Standorten haben die Organisatoren unter "tag-der-offenen-klöster.de" usammengestellt.