Lebensmittel-Ausgabe nicht für große Gruppen

Manche Tafeln bitten die Kunden nun einzeln zur Ausgabe. In Leverkusen werden nur noch 30 bis 40 Menschen zeitgleich in einen Raum gelassen. So soll niemand länger in einer Gruppe stehen, um eine Ansteckung zu vermeiden. Es gehe darum, die Kunden, aber auch die meist älteren ehrenamtlichen Mitarbeiter zu schützen. Hinweise auf verschärfte Handhygiene und Niesetikette nennen unter anderem die Tafeln in Köln und Sankt Augustin als Maßnahme.

Strenge Hygienemaßnahmen, wie etwa Handschuhe tragen, würden bei den Tafeln aber generell gelten. Vorsorglich geschlossen sind die Lebensmittelausgaben in Bonn und Marienheide im Oberbergischen Kreis. Die Tafeln im Rhein-Sieg-Kreis wollen heute entscheiden, ob sie geöffnet bleiben oder lieber auch schließen.

Video starten, abbrechen mit Escape Ein Tag bei der Tafel. Planet Wissen . . 04:47 Min. . Verfügbar bis 26.11.2024. WDR.

Stand: 13.03.2020, 09:21