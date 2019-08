Auf seinem – heute nicht mehr abrufbaren – Facebook-Profil soll er im selben Jahr mit einer Kalaschnikow bewaffnet in der syrischen Stadt Aleppo als Islamist posiert haben. Das führte zu dem Ausreiseverbot.

Kläger wehrt sich gegen Verdächtigungen

Der 35-jährige Syrer streitet gar nicht ab, dass er gegen das Assad-Regime gekämpft hat. Allerdings habe er das 2013 nur rund sechs Wochen getan. Heute, so sagt er, dienten seine Reisen in das türkisch-syrische Grenzgebiet allein karitativen Zwecken.

Er bringe Kleiderspenden und Medikamente, die er in Deutschland gesammelt habe, zu syrischen Flüchtlingen in der Türkei. Das Foto mit der Kalaschnikow in Aleppo sei nur eine Dummheit gewesen – in Wirklichkeit sei er kein Islamist.

Stand: 21.08.2019, 07:57