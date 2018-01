Zum Auftakt der Landessynode der Evangelischen Kirche im Rheinland hat sich die Landeskirche am Sonntag (07.01.2018) in Bad Neuenahr erneut gegen mehr verkaufsoffene Sonntage in NRW ausgesprochen. Die Pläne der CDU / FDP -Koalition seien ein "fatales Signal", hieß es in einem Papier der Kirchenleitung.

Der Sonntag sei geschenkte Zeit und vielen Menschen heilig. Begleitet wurde die Kritik von einer Aktion in den sozialen Medien. Die Landesregierung will die Zahl der Sonntage, an denen Geschäfte öffnen dürfen, von vier auf acht im Jahr verdoppeln. Katholische Kirche und der Deutsche Gewerkschaftsbund lehnen die Pläne ebenfalls ab.