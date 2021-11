Schüler aus Bergisch Gladbach erschaffen niedergebrannte Synagogen neu

Schülerinnen und Schüler der Bergischen Kunstschule in Bergisch Gladbach lassen niedergebrannte Synagogen wieder neu entstehen. Zum Gedenken an die Reichspogromnacht 1938 haben sie, unter Anleitung von Künstlern, Modelle der zerstörten Gebetshäuser in monatelanger Arbeit erstellt. Die " wiederaufgebauten " Synagogen zeigen Gebäude aus ganz Deutschland.

Synagogen aus allen Teilen Deutschlands im Modell

Die Schülerinnen und Schüler mussten dazu viel Fantasie mitbringen, denn ihnen lagen nur Skizzen der niedergebrannten Gebäude vor. Aus Pappe, Gips oder Legosteinen haben sie ausgewählte Synagogen aus ganz Deutschland nachgebaut und in Modellen so wieder erschaffen was niedergebrannt wurde. In der Bergischen Kunstschule in Bergisch Gladbach hatten sie künstlerische Unterstützung. Die Idee dazu hatte der Künstler Dr. Roman Salytov. Er leitete die Schüler an: Anlass ist das bundesweite Festjahr " 1.700 Jahre Jüdisches Leben " in Deutschland.

Schülerinnnen und Schüler erinnern Schüler

Bei einer Ausstellung am 10.11.2021 um 19 Uhr präsentieren die Schülerinnen und Schüler ihre Modelle im Albertus Magnus Gymnasium in Bergisch Gladbach. Interessierte können die Ausstellung aber auch im Internet verfolgen.