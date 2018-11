Anlässlich des 80. Jahrestags der Zerstörung der Synagoge in Solingen hat das Projekt "Unsichtbar" am Donnerstagabend (08.11.2018) an die Novemberpogrome in Nazi-Deutschland erinnert.

Synagoge durch VR-Brille erleben

Mitglieder des Kunstvereins Solingen sowie der Medienhochschule Köln haben eine virtuelle Welt erschaffen, in der man durch eine VR-Brille die im November 1938 zerstörte Synagoge noch einmal erleben konnte.

Reporterin Henrike Madest von der Lichtinstallation der Solinger Synagoge | Lokalzeit Bergisches Land | 08.11.2018

Bilder wurden auf eine Bunkerwand an der Stelle projiziert, wo die Synagoge in der sogenannten Reichskristallnacht zunächt niedergebrannt und später abgerissen worden war. Für die audiovisuelle Installation war die Synagoge durch 3D-Scans virtuell rekonstruiert worden.