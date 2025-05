Das betroffene Gebiet sollte weiträumig umfahren werden, sämtliche Zugangswege zur Brandstelle sollten freigehalten werden, hieß es. Der Feuerwehrsprecher bat Anwohner, die Löscharbeiten nicht zu behindern - und fügte hinzu:

"Wir haben Probleme mit Schaulustigen." Feuerwehrsprecher

Keine Verletzten - Brandursache noch unklar

Am späten Samstagnachmittag gegen 17 Uhr war es in einer Halle der Abfallsortierungsanlage in der Peterstraße in Swisttal zu dem Großbrand gekommen. Das Gebäude stand in kurzer Zeit in Flammen.

Rauchwolke am Samstag

Nach Angaben der Feuerwehr brannte Müll, der auf eine Fläche ausgebreitet 3.000 Quadratmeter umfassen würde. Verletzt wurde niemand, die genaue Brandursache ist derzeit noch unklar.

Bereits vor einigen Jahren hatte es in der Anlage einen Brand gegeben, doch " dieser Brand heute ist nochmal eine Nummer größer ", sagte der Feuerwehrsprecher.

