Das Oberlandesgericht Düsseldorf hat entschieden, den ehemaligen Salafisten-Prediger Sven Lau vorzeitig aus der Haft zu entlassen. Das teilte das Gericht am Donnerstag (16.05.2019) mit. Lau war vor knapp fünf Jahren als Initiator der Wuppertaler Scharia-Polizei bundesweit bekannt geworden.

Lau nimmt an Aussteigerprogramm teil

Die Richter seien zu der Auffassung gekommen, dass von Lau in Zukunft keine Straftaten mehr zu erwarten seien, so ein Sprecher. Er habe sich von seinem radikalislamistischen Hintergrund gelöst, nehme an einem Aussteigerprogramm teil.