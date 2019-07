Reggae-Festival: Summerjam in Köln

Am Fühlinger See in Köln beginnt am Freitag (05.07.2019) der legendäre Summerjam. Es ist das älteste Reggae-Festival in Deutschland und eines der größten Europas. Mittlerweile findet es zum 34. Mal statt.

Reggae , Dancehall und HipHop

Bis Sonntag treten zahlreiche Reggae-Bands auf. Darunter Legenden wie Jimmy Cliff, aber auch die junge jamaikanische Sänger-Generation um Protoje ist dabei. Neben Reggae und Dancehall ist auch HipHop seit einigen Jahren fester Bestandteil des Festivals. So kommt Max Herre nach Jahren wieder nach Köln, Cypress Hill reisen aus Amerika an.

Dieser Livestream ist ab dem 05.07.2019 18.00 Uhr abrufbar Live im Rockpalast: Summerjam Festival 2019.

Und auch die über den rheinischen Karneval hinaus beliebte Brasspop-Band Querbeat aus Bonn wird auf der Bühne stehen. Insgesamt treten fast vierzig Bands auf, rund 25.000 Besucher werden erwartet. Viele haben schon seit Anfang der Woche ihre Zelte rund um den Fühlinger See aufgeschlagen.

Diskussion über homophoben Song

Im Vorfeld des Festivals hatte es Diskussionen über die unklare Haltung des Sängers Buju Bantons gegenüber Schwulen gegeben. Der Künstler hatte in seinem Song "Boom Bye Bye" aus den frühen 1990er-Jahren Homosexuellen mit Gewalt und sogar Mord gedroht. Buju Banton hat sich inzwischen von seinem schwulenfeindlichen Song distanziert und tritt beim Summerjam auf.