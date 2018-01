Süßwarenmesse lockt mit gesunden Alternativen

Genau deswegen lassen viele Käufer sie im Supermarkt liegen und greifen beispielsweise zu zuckerfreien oder gesünderen Alternativen. Sie machen mittlerweile ein Viertel des Umsatzes aus. " Nussmischungen sind momentan der Verkaufsschlager, auch wenn sie relativ teuer sind, sie gelten als gesund und machen satt ", sagt Stefan Genth vom Handelsverband Deutschland.

Auslage im Supermarkt ändert sich schnell

Schokoladentafeln und Fruchtgummis gehören fest ins Sortiment der Supermärkte

Aber was heute Trend ist, muss sich nicht unbedingt dauerhaft in den Regalen und beim Käufer etablieren. " Wir haben ein festes Sortiment, wie die klassische Tafelschokolade oder die Fruchtgummis, die gehen immer und machen 60% unseres Umsatzes aus. Die anderen 40% wechseln wir praktisch jedes Jahr aus ", erklärt Genth. In diesem Jahr könnten es wieder viele Snacks sein, die zum Bier passen. Etwa die klassischen Chips oder die Alternative aus Gemüsescheiben. Denn im Sommer steht die Fußball WM in Russland an und die könnte den Absatz solcher Knabbereien ankurbeln.

