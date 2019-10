Die 25-jährige Frau war am Donnerstagabend (03.10.2019) in Höhe der Kennedybrücke von der "Rhine Princess" ins Wasser gestürzt. Feuerwehr, Wasserschutzpolizei sowie ein Polizeihubschrauber suchten den Fluss- und Uferbereich zunächst vergeblich ab. Am Freitag wurde der Suchbereich bis Wesseling ausgedeht.

Polizei nimmt Zeugen als Tatverdächtigen fest

Die Polizei Bonn hat einen 42 Jahre alten Bekannten der Frau festgenommen, der ebenfalls auf dem Schiff arbeitete. Er hatte durch seine Meldung bei der Feuerwehr den Sucheinsatz ausgelöst. In der Vernehmung habe er laut Polizei angegeben, dass die Frau nach einem Streit mit ihm zunächst an Deck des Schiffes gegangen und schließlich über Bord in den Rhein gestürzt sei. Aufgrund der Gesamtumstände wurden die Ermittlungen von einer Mordkommission übernommen.

Wie die Polizei mitteilte, hat das Schiff am Freitag seine Fahrt Richtung Rotterdam fortgesetzt.

Stand: 04.10.2019, 13:58