Sturm im Bergischen - Rettungskräfte im Dauereinsatz

Noch während der Reparaturarbeiten stürzte in Sonnborn ein weiterer Baum in den Fahrweg der Schwebebahn. Daraufhin wurde der Betrieb der Schwebebahn aus Sicherheitsgründen vorerst eingestellt. Mitarbeiter der Wuppertaler Stadtwerke wollen am Samstag bei Helligkeit zunächst das Gerüst auf weitere Schäden untersuchen, bevor sie wieder grünes Licht für die Schwebebahn geben.

Gegen 18 Uhr wurde außerdem der Wall gesperrt, weil Fassadenteile abzustürzen drohten. Dadurch kam es im Busverkehr zu erheblichen Ausfällen und Verspätungen.

Solingen: Viele umgestürzte Bäume

Auch die Solinger Feuerwehr zählte bis 21.00 Uhr 155 Sturm-Einsätze und rechnet mit noch vielen mehr im Verlauf des Abends und der Nacht. Sie hat einen Krisenstab eingerichtet, der die Einsätze koordiniert. Die Stadt will vorrangig sensible Bereiche, wie Grünanlagen und Kinderspielplätze überprüfen und sichern.

Vielerorts im Stadtgebiet sind Bäume umgestürzt. So musste die Burger Landstraße gesperrt werden, weil Bäume auf der Straße liegen. Die Sperrung kann vermutlich nicht vor Samstag Mittag aufgehoben werden. Ähnlich die Situation an der Haaner Straße in Solingen-Wald und am Balkhauser Weg. Auch mehrere kleinere Straßen mussten vorläufig gesperrt werden.

Wülfrath: Stromausfall in der Innenstadt

In großen Teilen der Stadt Wülfrath ist am Freitagabend der Strom ausgefallen. Stadt und Energieversorger arbeiten zwar an der Behebung der Störung, noch ist aber nicht bekannt, wann der Schaden behoben ist. Die Stadtverwaltung bittet darum, die Nachbarn zu informieren und ihnen gegebenenfalls zu helfen, aber die Notrufnummern von Polizei und Feuerwehr für Notfälle frei zu halten.

