Mit einem Film von 1929 mit Greta Garbo in der Hauptrolle starten am Donnerstagabend (15.08.2019) die 35. Internationalen Stummfilmtage Bonn. Bis zum 25. August stehen im Arkadenhof der Bonner Uni jeden Abend Klassiker und Raritäten auf dem Programm, in denen immer wieder Frauen tonangebend sind.

Moral und Geschlechterrollen

In "Gleiche Moral" spielt Garbo eine wohlhabende Amerikanerin, die was die Liebe betrifft – à la carte lebt. Doch als sie mit dem Chauffeur ihrer Familie eine Affäre beginnt, kommt es zum Skandal.