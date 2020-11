Einsames Studieren in Corona-Zeiten: Start ins neue Wintersemester

Den Start in das Wintersemester 2020/2021 an der Universität Bonn haben sich vermutlich viele der 5.000 Erstsemester anders vorgestellt. Ersti-Parties, Kneipen-Touren und Stadtralleys wurden alle abgesagt oder ins Internet verlegt. Das macht es schwer, neue Kontakte zu knüpfen oder die Stadt kennenzulernen.

Kaum neue Kontakte und wenig Motivation

Einer der Studienanfänger ist Lorenz, der nach dem Abi ins Jurastudium in Bonn gestartet ist. Außer seinen Mitbewohnern kennt er fast niemanden, da es schwierig ist, neue Leute oder Kommilitonen kennenzulernen. "Der Zufall, der fällt einfach weg", sagt Lorenz. Man müsse nun noch bewusster auf die Leute zugehen und sie anschreiben, da es keine Möglichkeit gäbe, dass sich Dinge von selbst entwickeln.

Lorenz, Jura-Erstsemester an der Uni Bonn

Lorenz' Studium wird jetzt hauptsächlich in seinem kleinen Wohnheimzimmer in Poppelsdorf stattfinden. Zwar gibt es so wenig Ablenkung neben dem Studium, jedoch sei auch die Motivation gering, da man sich nicht sieht. "Auch Lerngruppen zu bilden wird viel schwieriger", meint der Erstsemester-Student.

Dauerthema "Corona"

Nicht nur den neuen Erstsemestern fällt das Online-Studium schwer. Bereits im Sommersemester 2020 haben Studierende wie Lena aus dem 3. Mastersemester in Medienwissenschaft die Probleme des Online-Lernens kennengelernt: "Du sitzt quasi Zuhause und bist in der Uni." Das hat für Lena ein bisschen was von Fernstudium. Corona ist allgegenwärtig für sie, in den Seminaren und auch allen anderen Veranstaltungen.

Kein Studenten-Job mehr

Lena, Medienwissenschaft-Masterstudentin an der Uni Bonn

Doch nicht nur das Studium hat sich für Lena plötzlich verändert. Mit Beginn der Pandemie verlor die Masterstudentin auch ihren Job im Buchladen. Das hat sie in eine schwierige Situation gebracht: "[D]ie Gelder, die zur Verfügung gestellt wurden für Studierende in Notsituationen kamen meiner Meinung nach viel zu spät."

Hoffnung für das neue Corona-Semester

Lena hofft, dass aus dem ersten Corona-Semester dazugelernt wurde. Davon würde auch Lorenz profitieren. Der Jurastudent hofft, dass er trotz der jetzigen Situation wenigstens über seine Mitbewohner neue Kontakte knüpfen kann.

Stand: 04.11.2020, 12:30