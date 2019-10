59 Studenten haben sich im neuen Bachelor-Studiengang Cyber Security eingeschrieben. Sie werden nicht nur in Informatik, sondern auch in Rechtswissenschaften und sogar in Psychologie ausgebildet.

Damit zum Beispiel Nutzer nicht einfach in die Falle tappen und gefährliche E-Mails öffnen, die dann eine Cyber-Attacke ermöglichen. Der Studiengang wird unter anderem durch die Telekom und das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik in Bonn unterstützt.