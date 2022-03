Erste Strukturwandel-Konferenz im Rhein-Erft-Kreis

Stand: 08.03.2022, 08:34 Uhr

In Bergheim gab es am Montagabend die erste Strukturwandel-Konferenz. Die Botschaft an die Bürger: Für das, was nach dem Kohleausstieg kommt, werden sie einen langen Atem brauchen.