Im jahrelangen Streit um den Standort für einen umstrittenen Stromkonverter hat am Montag (04.12.2017) in Düsseldorf erstmals die Landesregierung eingegriffen. Vertreter des Wirtschaftsministeriums haben mit den Bürgermeisterinnen aus Meerbusch und Kaarst gesprochen.

Runder Tisch soll Lösung bringen

Geeinigt haben sie sich auf ein weiteres Treffen mit allen Beteiligten. Dazu will das Land für Anfang 2018 einladen. Dabei sein sollen alle Gemeinden, die als Standort für den riesigen Stromwandler in Betracht kommen. Auch Bezirksregierung, Regionalrat und die ausführende Firma Amprion sollen mit am Tisch sitzen.

Kaarst und Meerbusch wollen Ende des Streits

Die Stadt Kaarst hatte schon im Sommer einen solchen runden Tisch mit allen Kommunen gefordert, unter Moderation der Landesregierung. Beide Städte betonten im Vorfeld, man wolle wieder zu einem transparenten Standort-Suchverfahren kommen, damit das jahrelange Hickhack möglichst bald ein Ende hat.

Ein Stromkonverter wandelt Gleich- in Wechselstrom um und umgekehrt. Mit seiner Hilfe soll Strom aus der Nordsee schneller und verlustärmer nach Süddeutschland transportiert werden.

Anwohner protestieren

Anwohner protestieren seit Jahren gegen den Konverter

Der Konverter soll in großen Hallen untergebracht werden. Diese müssen laut Betreiber Amprion in der Nähe des Netzverküpfungspunktes in Meerbusch-Osterath entstehen.

Anwohner an den möglichen Standorten im Rhein-Kreiss Neuss protestieren seit über fünf Jahren gegen die Anlage. Sie wollen sie nicht vor ihren Häusern stehen haben und fürchten Elektrosmog.