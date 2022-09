Stromausfall stört Zugverkehr in Köln

Laut Deutscher Bahn hakte es in dem Stellwerk bei der Umstellung auf den Notstrom. Deshalb blieben viele Signale auf den Strecken etwa eine Stunde lang rot. Züge konnten nur nach Absprache mit der Leitstelle in den Kölner Hauptbahnhof fahren. "Betroffen waren alle Regionalbahnen, die über den Hauptbahnhof fahren. Wir haben teilweise auch versucht, die Bahnen umzuleiten" , sagt ein Sprecher der Deutschen Bahn. "Die S-Bahnen fuhren nach Plan."

Auch Ampelausfälle in Köln

Wegen des Stromausfalls waren am Morgen auch 15 Ampeln im linksrheinischen Köln ausgefallen. So zum Beispiel Anlagen auf der Venloer Straße, dem Militärring und der Dürener Straße. "Wir müssen die Ampeln jetzt alle nach und nach händisch wieder in Betrieb nehmen" , erklärt ein Sprecher der Kölner Verkehrsleitzentrale. "Nur wenn der Stromausfall wirklich ganz kurz ist, springen die Ampeln von selbst wieder an."

