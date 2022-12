Stromausfall im Schulzentrum Aachen-Laurensberg

Schule lahmgelegt

Laute Geräusche in einem Stromtransformator am Morgen hatten Lehrer und Schüler misstrauisch gemacht. Die Techniker der herbeigerufenen Regionetz haben bislang aber keine Ursache für die Störung in dem 1x2 Meter mannshohen Gerät gefunden. Die Stromversorgung wurde abgeschaltet. Seither sind neben vielen technischen Geräten vom Lichtschalter bis zur Techniksteuerung auch Alarmmelder und Sicherheitseinrichtungen im Schulzentrum ohne Funktion.

Ersatzgerät auf Lager - Schule am Freitag wieder offen

Der so genannte „Mittelspannungs-Trafo“ wurde nun ausgetauscht, ein Ersatzgerät ist laut Auskunft des städtischen Energieversorgers Stawag mehrfach auf Lager. Wegen der ungewissen Dauer der Reparatur hatten die Schüler ursprünglich nach Auskunft der Stadt bis Montag frei bekommen. Die Reparatur konnte aber bereits frühzeitig abgeschlossen werden. Der Unterricht am Freitag kann deshalb doch stattfinden, wurde am Donnerstagabend mitgeteilt.

Eltern per Festnetz nicht zu erreichen

Der Stromausfall hatte noch eine besondere Konsequenz: Nicht nur kamen Anrufe in den Schulen nicht durch. Auch hatten die Lehrer keine Chancen, die Eltern der Fünft- und Sechstklässler per Festnetztelefon zu erreichen und mussten auf Handys ausweichen. Die Jüngsten dürfen nicht einfach so nach Hause geschickt werden.

Über dieses Thema haben wir am 15.12.2022 im WDR Hörfunk in der Lokalzeit aus Aachen um 14:30 Uhr berichtet.