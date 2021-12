Stromausfall im Rhein-Sieg-Kreis - 40.000 Menschen betroffen

In Teilen des Rhein-Sieg-Kreises ist seit Freitagabend der Strom ausgefallen. Davon betroffen sind rund 40.000 Menschen in Much, Neunkirchen-Seelscheid und Ruppichteroth. Grund für den Ausfall ist laut Energieversorger ein Feuer in einem Umspannwerk.

Der Brand war offenbar gegen 19 Uhr ausgebrochen und konnte schnell gelöscht werden. Da die Monteure und Elektriker immer noch mit Aufräum- und Reinigungssarbeiten beschäftigt sind, konnte der Schaden bislang noch nicht behoben werden.

Deshalb müssen Feuerwehr und THW weiter mehrere Altenheime mit Notstromaggregaten versorgen. Voraussichtlich kann die Stromversorgung erst heute Mittag wieder hergestellt werden.

Stand: 11.12.2021, 07:48