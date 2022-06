Kalkar: Stromausfall nach tödlichem Unfall in Umspannwerk

Der Mann habe bei Arbeiten einen Stromschlag mit 10.000 Volt bekommen, so ein Feuerwehrsprecher. Die Rettungskräfte konnten nur noch seinen Tod feststellen. Die Feuerwehr spricht außerdem von einem Feuer im Umspannwerk. Genaueres zur Unfallursache und zum Unfallhergang ist bislang nicht bekannt. Die Unfallstelle wurde von der Polizei an Feuerwehr und Arbeitsschutz übergeben.

Flächendeckender Stromausfall

Eine Sprecherin der Betreiberfirma Westnetz bestätigte am Vormittag, dass es ein "elektrisches Ereignis in der Umspannanlage Monreberg mit Rauchentwicklung" gegeben habe. In der Folge sei am Vormittag "ganz Kalkar ohne Strom" gewesen. Viele Geschäftsinhaber schlossen deshalb am Vormittag vorübergehend ihre Läden. Am Mittag teilte Westnetz mit, dass diverse Ortsteile wieder Strom bekommen. Man arbeite daran, im Laufe des Tages weitere Gebiete wieder versorgen zu können.

Auch der Mobilfunk in der Region soll am Dienstag zwischenzeitlich stark beeinträchtigt gewesen sein - inwiefern das mit dem Unfall im Stromwerk zusammenhing, war am Vormittag noch unklar.

