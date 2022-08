Traktor rammt Strommast: Zehntausende Menschen ohne Strom

Nachdem ein 16-jähriger Traktorfahrer am Vormittag einen Strommast gerammt hatte, und in Teilen von Zülpich, Weilerswist und auch im Kreis Düren der Stromausgefallen war, arbeitet der Stromversorger aktuell an der Behebung des Schadens.

Einzelne Orte bereits wieder am Stromnetz

Die Bürgermeisterin von Weilerswist, Anne Horst, rechnet damit, dass bis zum Abend der Strom wieder da sein soll. Über Umschaltungen konnte der Betreiber Westnetz einen Großteil der ursprünglich betroffenen 65.000 Einwohnerinnen und Einwohner wieder versorgen. Bereits wieder mit Strom versorgt werden unter anderem Kleinvernich und Großvernich, Lommersum und Bodenheim. Auch in Erftstadt ist laut Polizei der Strom wieder da.

Aktuell noch ohne Strom sind der Kernort Weilerswist, Metternich, Müggenhausen und Neukirchen.

„Wir arbeiten mit Hochdruck daran, die Stromversorgung wiederaufzubauen. Alle verfügbaren Kräfte aus der Region sind im Einsatz“ , sagt Patrick Wittenberg, Geschäftsführer der Westnetz GmbH.

Auf Anraten der Behörden sei sicherheitshalber auch eine zweite, parallel verlaufende Verbindung außer Betrieb gesetzt worden. Mitarbeiter des Stromversorgers prüfen vor Ort die Anlagen und bauen, wenn möglich, die Versorgung über andere Leitungen und Notstromaggregate auf.

Unfallhergang noch unklar

Eine unglückliche Kettenreaktion in der Gemeinde Weilerswist im Kreis Euskirchen ist schuld am Stromausfall. Gegen 11:15 Uhr fuhr ein 16-jähriger Traktorfahrer auf einem Feld in der Nähe des Autobahnkreuzes Bliesheim an der A 1 mit seinem landwirtschaftlichen Gespann gegen einen Strommast. Dieser knickte durch die Wucht des Aufpralls ein. Leitungen fielen auf eine Straße. Ein heranfahrernder PKW wurde durch Teile des umstürzendes Mastes beschädigt.

Die beiden Insassen wie auch der Traktorfahrer wurden leicht verletzt. Außerdem fing das Stoppelfeld Feuer. Wie es zu dem Zusammenstoß kam, untersucht gegenwärtig die Polizei.

Polizei verstärkt Präsenz vor Ort

Die Polizei rät, den Stromverbrauch über Akkus und Batterien auf das Nötigste zu reduzieren. Im Rhein-Erft-Kreis sind Teile einer Hundertschaft vor Ort, die ohnehin wegen eines geplanten Einsatzes in der Nähe waren. Diese sollten dort für die Bürger ansprechbar sein, sagte ein Polizeisprecher. "Die Leute haben ja Sorgen, haben Angst."

Über dieses Thema berichtet der WDR im Hörfunk bei WDR2 und im WDR Fernsehen heute um 19:30 Uhr in den Lokalzeiten aus Köln und Bonn.