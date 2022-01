Wenn der Stromanbieter den Vertrag kündigt

Karin und Detmar Herbrich aus Viersen waren Kunden bei Neckermann Strom. Kurz vor dem Jahreswechsel mussten sie automatisch in einen viel teureren Grundversorgungstarif wechseln.

2472 statt 521 Euro

Besonders ärgerlich: Die Herbrichs verbrauchen wegen ihrer elektrischen Fußbodenheizung sehr viel Strom. Statt den gewohnten 521 Euro soll das Ehepaar nun 2472 Euro monatlich zahlen.

Örtliche Anbieter müssen teuren Strom zukaufen

Millionen Strom- und Gaskunden haben in den vergangenen Wochen ähnliche Erfahrungen machen müssen. Billiganbieter wie Neckermann Strom oder Stromio sind pleite gegangen oder kündigen die Verträge.

Die kommunalen Versorgungsunternehmen wie die Mönchengladbacher NEW müssen einspringen. Das Hauptproblem: An den Energiemärkten sind die Preise explodiert, die NEW muss also teuren Strom für Tausende Neukunden zukaufen.

Zweiter Grundversorgungstarif für Neukunden

Stefan Poll von NEW Energie erklärt, dass durch die enormen Preissprünge auf dem Energiemarkt "viele Grundversorger einen zweiten Grundversorgungstarif für Neukunden eingeführt haben, um die Kosten tragen zu können. "

Stormpreise steigen immens an.

Nur so könnten Bestandskunden geschützt werden und das Unternehmen erleide keinen wirtschaftlichen Schaden. So müssen alle betroffenen Stromkunden vorerst tiefer in die Tasche greifen.

Manche Kunden haben Anspruch auf Schadensersatz

Christina Wallraf von der Verbraucherzentrale NRW rät als erste Maßnahme, den aktuellen Zählerstand abzulesen. Wenn das Unternehmen nicht insolvent ist, sondern den Zulieferungsvertrag verfrüht gekündigt hat, habe man eventuell Ansprüche auf Schadensersatz.

Die Stadtwerke würden auf Nachfrage ebenfalls günstigere Tarife anbieten. Und auch im Internet könne man alternative Stromanbieter finden.

Besser noch etwas warten

Die Verbraucherzentrale rät allerdings, noch einige Zeit zu warten, bis sich die Strompreise auf dem Markt wieder etwas eingependelt haben.

Wichtig beim Abschluss eines neuen Vertrags sei aber, dass Verbraucher keine Vorauszahlungen einwilligen und darauf achten, dass der monatliche Abschlag nicht höher ist als die Kosten des eigentlichen Verbrauchs.