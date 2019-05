Streit im Stadtrat wegen NRW-Tag in Köln

Der Kölner Stadtrat befasst sich am Dienstag (21.05.2019) damit, ob die Stadt Köln im kommenden Jahr den sogenannten NRW -Tag ausrichtet. Ob in dieser Ratssitzung eine Entscheidung fällt, ist noch offen. Der Stadtrat ist wegen der zu erwartenden hohen Kosten uneinig. Bei der Veranstaltung will sich das Land NRW mit seinen Behörden präsentieren.

Streit um hohe Kosten

Der Stadtrat diskutiert über die Kosten, die zum großen Teil von der Stadt getragen werden müssten. Eine halbe Million Euro würde die Landesregierung bezahlen, die Stadt Köln müsste bis zu 800.000 Euro aufbringen. Dafür versucht sie Sponsoren zu finden. Die SPD findet, dass das viel zu teuer ist. CDU , Grüne und Ratsgruppe Gut wollen allerdings mit der Oberbürgermeisterin für den NRW -Tag in Köln stimmen. Die Grünen wollen durchsetzen, dass an dem Tag Werbung für Busse und Bahnen gemacht wird – zum Beispiel mit Freifahrten für Kölnerinnen und Kölner.

Parade durch die Innenstadt

NRW-Tag 2018 in Essen