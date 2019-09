Ausstellung in Köln: Wieder Ärger um Bananenbild mit Erdogan

Es gibt Streit um eine Ausstellung des Bananensprayers Thomas Baumgärtel in der Halle 64 in Dellbrück. Dort will der Künstler ein Bild zeigen, auf dem der türkische Präsident Erdogan mit einer Banane im Hintern gezeigt wird.

"Unter der Gürtellinie", 2016

Dabei ist das Bild mit dem Titel "Türkischer Diktator" gar nicht neu: Die Karikatur des türkischen Präsidenten schuf Baumgärtel 2016, um seine Unterstützung für den Komiker Jan Böhmermann zu zeigen, der damals von der Türkei wegen eines Gedichts verklagt wurde. Bereits bei früheren Ausstellungen war es zu Eklats gekommen. Einmal musste das Bild verhüllt werden.

Künstler berichtet von Streit mit Türkei - Stadt Köln dementiert

Und so entsteht sie: Kölns bekannteste Banane

Das türkische Generalkonsulat habe versucht, die Ausstellung zu verhindern. Das schrieb der Künstler auf seiner Website und auf Facebook. Belege liefert er nicht. Darüber hinaus habe ein städtischer Mitarbeiter den Wunsch geäußert, den Verweis auf eine Partnerschaft Baumgärtels mit der Stadt Köln von seiner Seite zu nehmen. Die Stadt dementiert das.